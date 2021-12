Erinnerungen an Kentucky

tobten in der Nacht zum Sonnabend in fünf Bundesstaat schwere. Am schlimmsten betroffen war der, wobei eine große Anzahl von Menschen umgekommen sind. Der Gouverneur des Bundesstaats rief den Notstand aus.Die heftigsten Sturmkatastrophen traten 1890 beim Tornado ummit mindestens 76 und 1974 im „Super Outbreak“ mit 72 Todesopfern auf.Ich erinnere mich gerne an eine schöne Osterzeit in Kentucky - 1993, also schon länger her. Louisville war unser Standquartier und Ausgangspunkt für eine Rundreise durch den. Kentucky trägt den Beinamen "", wenn der Wind über die weiten Grasflächen zieht, sehen sie blaugrün aus, und genauso haben wir es bei unseren Wanderungen wahrgenommen.Louisville verfügt neben seiner typisch amerikanischen Skyline über ältere Stadtviertel mit wunderschönen Villen. Hier einige Fotos - aufgenommen mit einer älteren Kamera und später eingescannt. Einige Ansichtskarten sind ebenfalls beigefügt.