Lesung mit Alpakas und Hundefreunden

Bergheim : Alpakahof Abels |

"Das hat er noch nie gemacht" jetzt bei den Alpakas

Die Autoren, allen voran Anja Fiedler aus Pulheim und ihre Tochter Sandra, finden immer ausgefallenere Orte für die Vorstellung ihrer Hundebücher. Ob auf einem Bassettreffen, einer Hundemesse oder in einem Tattoo-Studio, der neue Termin für die Lesung findet mitten in einem Alpaka-Gehege statt.Joker ,Batman, Zazu, Bambi, Toffifee, Twix , Olaf und Klecks, das sind die Namen der 8 wunderschönen und kuscheligen Alpakas die Anja und Sandra Fiedler und Burkhard Thom auf ihrer Lesereise durch die Welt der Hunde begleiten werden.Amlesen die drei unter freiem Himmel traurige, besinnliche, heitere und lustige Geschichten aus den Büchern "Was für ein Hundeleben" und "Das hat er noch nie gemacht". Ja, sie haben das auch noch nie gemacht und es wird ganz bestimmt ein ganz besonderes Erlebnis. Mit im Gepäck sind auch Geschichten von Höhnerchef Henning Krautmacher, Kabarettistin Katie Freudenschuss, Moderator Stefan Pinnow und Simone Sombecki (Tiere suchen ein Zuhause). Sie alle stellen sich in den Dienst der guten Sache und verzichten auf Honorare zu Gunsten der Tiertafel RheinErft.Der Verlag schreibt: "Folgen Sie unseren Autoren nach draußen in die wunderbare Welt unserer vierbeinigen Begleiter" und nie hat der Verlag so recht gehbt wie diesmal. Es wird ein einmaliges Erelbnis für die Autoren, die Zuhörer und wahrscheinlich auch für die Alpakas.Lassen Sie sich die Chance nicht entgehen und reservieren Sie unter : Buch@Burkhard-Thom.de Ihren Sitzplatz. Oder telefonisch unter 0157-52389488Trotz der Open Air Veranstaltung ist eine Reservierung erforderlich um die geltenden Corona-Bestimmungen einhalten zu können.