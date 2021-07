Werner Jung erzählt Benitos Abenteuer.

Das brachte den nicht um Worte verlegenen Opa aus Bad Ems zunächst in Bedrängnis. Doch dann setzte er sich hin und erfand einen Drachenjungen namens Benito aus Mallorca, den er spannende Abenteuer erleben ließ. Wäre er ein Menschenkind könnte dieses als „Lausbub“ bezeichnet werden und hätte dann wie Benito auch Hängeohren und rote Haare. Werner Jung erzählt uns und seinen Enkeln „Die unglaublichen Abenteuer des Drachen Benito“. Die 20 Zeichnungen dazu lieferte der frühere Justizbeamte Lutz Meier-Staude (70). Das Buch ist im Eigenverlag erschienen (ISBN 978-3-00-069086-0). Es kann bei Werner Jung bestellt werden: wernerjung@gmx.de.Nach einem Vorlesetest für Janne und Jakob durch deren Oma Renate Drechsel bestätigt diese, dass die Zeichnungen von Benito, dem grünen Drachen mit dem witzigen Gesicht unter seinem kleinen Hörnern gut angekommen sind. Zu Benitos Familie gehören seine Schwester Zita sowie Vater Beniflex und Mutter Boniflax. Mit ihnen erlebt er zum Beispiel eine Floßfahrt, die ohne die Fledermauskönigin Nanni ein böses Ende hätte. Die Familie nimmt einen außergewöhnlichen Flug nach Lanzarote. Auch auf einem Klassenausflug und bei der Drachenolympiade hat der mutige und tapfere Benito Herausforderungen zu bestehen.Nach meinem Eindruck ist das Vorlesen oder Lesen für Kinder von 6 bis 10 Jahren zu empfehlen, wobei einige, unnötige Fremdwörter den jüngsten Kindern das Verstehen der Texte erschweren. Lange Sätze sollten aufgelöst und kleine Layoutmängel können bei einer 2. Auflage beseitigt werden. Was den Erwachsenen nicht aufgefallen war, aber dem jüngsten Vorlesekind: Es war der 13. Tag der Schiffsreise (Seite 29) als ein wunderhübsches Drachenmädchen auftauchte. Ihre langen schwarzen Haare werden beschrieben, doch dann im Bild auf der nächsten Seite, oh Schreck, sind ihre Haare blond. Hat sich da der Illustrator vertan? In Zusammenarbeit mit Lutz-Meier Staude entstand ein lesenswertes Buch, bei dem die Zeichnungen mehr als nur das Sahnehäubchen auf der Torte sind.Das ansprechende Buch geht nunmehr als mein Geschenk an die Battenberger Stadtbücherei, wo es hoffentlich viele Leser finden wird.