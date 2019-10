Hallobrexit - Der Koffer ist gepackt. Doch nun kommt der Flexi-Brexit.

Am 31.10.2019 ist die Gruselnacht, in der Großbritannien die Europäische Union (EU) verlassen wollte. Es ist schaurig, denn die Nachteile für die Briten und uns alle werden hingenommen, um eine Eigenständigkeit angeblich wieder herzustellen. Solch ein Reformationstag wird nicht erfolgreich sein.Nun aber zieht es sich. Die EU-Staaten haben sich auf eine Verlängerung der Brexit-Frist geeinigt. Danach kann Großbritannien die Union zum 1. Dezember oder 1. Januar verlassen. Aber spätestens am 31.01.2020 endet die eingeräumte flexible Frist (Flexi-Brexit). Das soll so vertraglich festgelegt werden.Eine Rückkehr in die europäische Familie ist deshalb nicht ausgeschlossen, aber bis dahin ist es wieder ein langer Weg. Zeit, die für ein starkes Europa vorerst verloren ist.