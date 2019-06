Barsinghäuser Volleyballer laden zum Mitspielen ein 



Bei sommerlichen Temperaturen üben die Barsinghäuser Volleyballer auf den Beachplätzen des Nachbarvereins TSV Kirchdorf und laden Interessierte zum kostenfreien Mitspielen in den Sommerferien ein. Treffpunkt ist immer montags von 18 – 20 Uhr auf den Sandplätzen in der Max-Planck-Straße 4 in Kirchdorf. Nähere Info auch auf der Vereinsseite des TSV Barsinghausen oder bei Spartenleiter Jens Matthes, Tel. 05105-63985