Saisonstart der Barsinghäuser Volleyballer in Liga B1 mit Spannung erwartet

Die Volleyballer BASCHE MIXED freuen sich auf die neue Herausforderung der höheren Liga B1 und bereiten sich intensiv auf ihr erstes Heimspiel am 28. September 2017 um 20 Uhr in der Halle der KGS Goetheschule vor. Sie empfangen dort den TSV Mariensee-Wulfelade. Dafür schaffte der Spartenleiter Jens Matthes in Zusammenarbeit mit der Kooperativen Gesamtschule eine neue Spannanlage an. Das Handling der Pfosten und des Netzes geht damit schnell und unkompliziert von der Hand und entspricht nun den aktuellen Standards. Der Schulsport der KGS profitiert ebenfalls davon, denn der Aufbau der Volleyballanlage wird deutlich erleichtert. Passend zum Aufstieg kleidete sich das Team auch mit neuen Trikots ein.Zum Training der Punktspielmannschaft am Donnerstag von 20 – 22 Uhr in der KGS-Halle, Goethestraße sind Interessierte gern willkommen. Die Freizeitgruppe, in der etwas geübt und viel gespielt wird, trifft sich immer montags von 20 – 22 Uhr in der gleichen Halle. Nähere Informationen auch unter dem Link http://volleyball.tsv-barsinghausen.de