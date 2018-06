Beachvolleyball - Barsinghäuser Volleyballer auch in den Sommerferien aktiv

Volleyballsparte lädt zum Mitspielen ein

Gelungene Fahrt nach Norderney

Bereits seit Mai trainieren die Barsinghäuser Volleyballspieler bei bestem Wetter auf den Beachplätzen des Nachbarvereins TSV Kirchdorf. Das Training, bei dem etwas geübt und viel gespielt wird, findet auch in den Sommerferien statt und zwar immer montags von 18 – 20 Uhr auf den Sandplätzen in der Max-Planck-Straße 4 in Kirchdorf. Interessierte Gäste sind zum Mitspielen gern gesehen! Nähere Info auch auf der Vereinsseite.



Spieler und Angehörige verbrachten im Juni wieder ein schönes Wochenende auf der Insel Norderney. Per Rad und zu Fuß erkundete die 17-köpfige Gruppe die Insel und ließ sich von den Organisatoren die Inselwahrzeichen und die Dünenlandschaft erklären. Natürlich nutzten die Volleyballer auch die Strandplätze am Meer für ein Match bei Wind und Wetter. Ein Teamevent dieser Art soll auch im kommenden Jahr wieder auf dem Plan stehen.