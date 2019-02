Anzeige

Wo sind die Einnahmen des Staates geblieben ?

Wie es heute so schön in der Zeitung stand. Die Länder bilden mehr Polizisten aus und die

auch gott sei dank eingestellt werden. Dies ist sehr gut für unsere Sicherheit. Wäre jetzt

ja auch alles gut. Wäre da nicht das Problem, für diese Polizisten gibt es keine Arbeits-

plätze, keine Einsatzfahrzeuge, keine Funkgeräte usw.. Sie bekommen allerdings ihr

Gehalt. Des Weiteren sind etwa ca. 85 % der Dienststellen marode. Kaputte Fenster,

keine Schreibtische, Schornsteine sind mit Seilen angebunden, Putz bröckelt usw. (kann

im Internet und Zeitungen nachgelesen werden).

Dann die Bildung vielöe marode Schulen, Turnhallen, keine Arbeitsmittel, zu wenig

Lehrer, keine vernünftige Schulung im Digitalwesen, da es zu wenig Laptops gibt usw.

Senkung der Bildungsstandards durch Inklusion usw. d.h. unsere Schüler werden immer

dümmer und sind den Anfordungen im Ausbildungswesen und an den Unis nicht ge-

wachsen.

Dann die Infrastruktur im Land, Kreis und Kommunen. Kaputte Abwassersysteme, marode

Trinkwasserversorgung und desulate Strassen. Es wurde auch teilweise 50 - 60 Jahre

nichts an den Straßen gemacht, gescheige instandgesetzt. Marode Verwaltungsgebäude

und zu wenig Mitarbeiter in den Kommunen. Fehlende Investitionen der Bundesbahn,

Telefonleitungen und Stromleitungen usw.

Wir haben doch in Deutschland kein Einnahmeproblem, wir haben ein Ausgabeproblem.

Wo sind denn die vielen Miliarden Euros geblieben. Ja es mussten Wahlversprechen

berücksichtigt werden, Protzbauten erstellt und dann noch der Berliner Flughafen mussten

finanziert werden. Dann noch die mehren hundert Miliarden Euro an Fehlinvestitionen.

Dann die Einsätze der Bundeswehr im Ausland, das kostet auch zig Miliarden. Es sind

und werden Miliarden Beträge sinnlos verplembert und wo sie gebraucht werden fehlen

sie. Bedingt durch dumme und unfähige Politiker, schon angefangen in den Kommunen.

Und jetzt noch die Miliarden Beträge durch die SPD, die sich nun profilieren muss. Man

sollte die Politiker und Beamten zur Rechenschaft ziehen. In der Wirtschaft wären sie ihre

Posten längst los.

Wer bezahlt denn dies alles ?

Die steigenden Energieausgaben für die Stromtrassen Suedlink usw., werden über die

EEG-Umlage eingetrieben und die Straßen über die Straßenausbaubeitragssatzung. Also

doch der Bürger wie immer.

