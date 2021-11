Wie wirkt sich der Online-Kauf auf das Klima aus?

Wieder macht ein Geschäft in Barsinghausen zu. Dies ist "Gina Laura". Diese Textilkette

wird flächendeckend abgeschafft, d.h. alle Filialen werden geschlossen. Gina Laura wird

nur noch Online verkaufen. Somit werden auch alle Mitarbeiter arbeitslos.

Ist aber der Online-Verkauf für unser Klima gut?

So stellt sich hier die Frage. Ich war vor einigen Tagen bei unserer Poststelle (beim Bäcker).

Dort stand ein Sprinter vor der Tür. Beladen bis unter das Dach mit Paketen und in der

Poststelle waren noch mehr Pakete die mit mussten. Es waren alles Pakete mit Rücksend-

ungen aus dem Online-Verkauf (Amazon usw). Diese Mengen von Paketen nur bei unserer

kleinen Poststelle auf dem Dorfe (1.500 Einwohner) die abgeholt werden mussten. Der

Online-Kauf kann auf keinen Fall umweltfreundlich sein, wenn Millionen von Paketen hin

und her transportiert werden. Dann sagte mir aber ein Bekannter, du musst immer drei

Größen bestellen, weil sie vielleicht unterschiedlich ausfallen. Somit wird der Rest eben

wieder zurück gesachickt. Was dabei an Mengen von Verpackungsmüll anfällt ist

katastrophal und dieser muss auch noch entsorgt werden. Es kommt noch dazu, dass die

Firmen die zurück geschickten Teile auch gleich entsorgen, weil diese nicht mehr in den

Handel gehen. Da stimmt etwas nicht im System. Auch das Hin- und Herschicken verbraucht

enorme Mengen an Sprit und damit einen hohen Ausstoß an CO². Der Online-Handel kann

somit nicht umweltfreundlich sein und ist enorm schädlich für den Klimaschutz.

Alle schreien nach Klimaschutz, allen voran die jüngeren Generationen unter anderem

auch "Friday for Future", aber alle kaufen Online ein. Wie passt dies denn Zusammen. Man

kann nicht nur demonstrieren und Forderungen stellen. Die jüngeren Generationen sollten

sich an die eigene Nase fassen und Taten sprechen lassen, die wirklich den Klimaschutz

verbessern, z.B. nicht mehr Online-Kaufen usw. Aber Online einkaufen ist ja so bequem

und zur Bequemlichkeit wurden die jüngeren Generationen von den Älteren ja erzogen.

Somit ist Bequemlichkeit schädlich für den Klimaschutz.

Gefällt mir