We bezahlt die Kosten ?

Es ist schön für Barsinghausen, dass neue Kitaplätze durch das Aktionsprogramm

geschaffen werden. Die überschlägig ermittelten Gesamtkosten in Höhe von

733 Taus. Euro sind doch wohl sehr niedrig angesetzt. Wir wissen alle das die

Kommunen und Städte immer bewußt zu wenig ansetzen, warum auch immer ?

Aus den Erfahrungswerten wird sicherlich 1 Mio. Euro zusammen kommen. Von

den Nachfolgekosten ganz zu schweigen, die hier nicht erwähnt wurden. Des

Weiteren fordert Herr Schulz der Kanzlerkandidat der SPD im Interview, die

Kindergartenbeiträge ganz abzuschaffen. Er hat nur vergessen, wer das bezahlt.

Es dürfte allen bekannt sein, das Kindergärten und Betreuungsplätze Sache der

Kommunen sind und auch die Kosten tragen. Hier werden wieder zusätzlich

2 Mio. Euro anfallen. Wie will Barsinghausen dies Schaffen ? Ganz einfach, nach

der Bundestagswahl werden die Grundsteuern erhöht. Die Gewerbesteuer kann

man schlecht erhöhen, also bleibt nur die Grundsteuer. Um 3 Mio. Euro Grund-

steuer zu erhalten, wird eine Erhöhung um mindestens 300 Punkte notwendig.

Nur unsere Politiker "Hobbypolitiker" sagen immer, die Grundsteuer kann nicht

zweckgebunden verwendet werden. Wie sie dies seit Jahren bei den Strassen-

ausbaubeiträgen erzählen. Nur die Grundsteuer in Barsinghasusen tragen nur

40 % der Einwohner, nämlich die Hausbesitzer und das ist für die Parteien sozial

gerecht ausgewogen. Hier sollten alle einmal scharf nachdenken, wer es denn

kann.

