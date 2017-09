Anzeige

Warum Politikverdrossenheit ?

Auf einer Podiumssitzung in Hannvover sagte der Vertreter der SPD zur Straßenausbau-

beitragssatzung als ersten Satz: " Eigentum verpflichtet, Mieter müssen geschützt. Eigen-

tümer können alles bezahlen, Reparaturen am Haus, Steuern und auch die Strassen". Er

war sogar der Meinung, die Strassen machen ja nur die Eigentümer kaputt. So ein Ver-

treter von so einer Partei stellt sich in Hannover zur Landtagswahl. Ich finde dies unmög-

lich und dumm.

Bei einer anderen Informationsveranstaltung auf kommunaler Ebene. das gleiche. Nach

einem Vortrag über einige Zusammenhänge, sagte die Vertreterin der SPD, warum sollen

wir das denn Wissen, müssen wir doch gar nicht, wir entscheiden doch. Ich sagte, ich habe

mich doch auch im Internet schlau gemacht. Sie meinte, das hätten die Vertreter der Politik

nicht nötig, sie würden ja entscheiden. Ich bin der Meinung, sie entscheiden aus Unwissenheit und man sieht dies an den unöglichen Satzungen, Richtlinien usw..

Wir haben auf kommunaler Ebene nur unfähige Hobbypolitiker erlebt, die vor Selbstherr-

lichkeit nur so strotzten, aber nicht wissen was sie tun. Dies ist mir bei Veranstaltungen

in Barsinghausen, Hannover, Wunstorf, Wennigsen, Springe und vielen anderen Orten

entgegen getreten und aufgefallen. So ist die Politikverdrossenheit der Wähler erklärbar.

Dies ist natürlich keine Ausrede um nicht zur Wahl zu gehen.

