Türken was nun ?

Erdogan hat in der Türkei die Wahl gewonnen. Der Weg ist frei zur Diktatur und dies

mit Hilfe der in Deutschland lebenden Türken.Die auch noch nach dem Wahlsieg mit

Begeisterung in Deutschland demonstriert haben, wenn es in der Türkei besser ist, warum

gehen sie nicht zurück. Dies auch noch mit der zweiten Staatsbürgerschaft, diese Leute

haben keine Moral. Hätten sie diese wären sie längst in der Türkei. Die in Deutschland

lebenden Türken haben mit über 66 % für Erdogan gestimmt. Sie haben ihre Landsleute

in die Diktatur geschickt und genießen hier die ganzen Vorzüge. Alle Türken die hier mit

Begeisterung für Erdogan gestimmt haben sollten freiwillig in die Türkei zurück gehen, es

ist wie sie gewählt haben doch dort besser und ihre zweite Staatsbürgerschaft abgeben.

Man könnte sie ja auch zurück schicken, denn diese Leute werden nie deutsch denken.

Die zweite Staatsbürgerschaft sollte nach diesem Fiasko generell nicht sein. Ich gehe noch

einen Schritt weiter, die zweite Staatsbürgerschaft sollte generell abgeschafft werden. Denn

man kann nicht zwei Herren dienen. Die Türken die in Deutschland in der Politik mitmachen,

dürften sowie so nur die deutsche Staatsbürgerschaft haben.

