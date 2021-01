Anzeige

SPD will CO² Abgabe auf Vermieter abwälzen.

Seit Jahresbeginn wird in Deutschland ein Preis für CO²-Emmisson erhoben. Dies trifft für

Heizungsanlagen zu die mit Gas und Heizöl betrieben werden. Nun will die SPD - Bundes-

tagsfraktion Mieter von der CO²-Abgabe befreien. Dies heißt im Klartext die CO²-Abgabe

auf Heizöl und Gas soll allein der Hausbesitzer bezahlen. Die SPD hält die Übernahme

der Mehrkosten aus den CO²-Abgaben für den Hausbesitzer für ökolgisch richtig und

soziale gerechte Lösung. Die SPD will hiermit die Vermieter bzw. Hausbesitzer zwingen

neue Heizungen sofort einzubauen.Die SPD meint: "Die Besitzer von Wohnimmobilien

müssten daher vollständig für die Kosten aufkommen oder sie investieren in klima-

freundliche Modernisierungsanlagen". Nur hier sollte die SPD sagen, in Welche. Denn

das weiß sie nicht. Denn die neueren Heizungssysteme sind bautechnisch sehr Aufwendig

und funktionieren kaum richtig. Auch sind einige Heizungssysteme noch in der Entwicklung.

Die SPD sollte einmal über ihre Bürotiger nachdenken, was sie hier lostreten. Es sind ja

dieses Jahr Wahlen. Sollte die Forderung der SPD durchkommen, schützen sie die Mieter

in keiner Weise. Es ist doch logisch, dass sich dann die Mieten erhöhen, denn die

Immobilienbesitzer werden diesen Anteil auf die Miete aufschlagen. Die SPD tritt dann

hier als Mietpreistreiber auf. Die SPD hat wohl zu viele "Schreibtischtäter", die nicht über

den Tellerrand blicken können. Die CO²-Abgabe beträgt nicht 7 Cent pro Liter, sondern

8,33 Cent, denn es fällt auch die Mehrwertsteuer mit 19 % an. Im Grunde werden wir hier

richtig abgezockt.

