Sind Kekse wirklich rassistisch un diskrminierend ?

Es werden nicht nur Straßen umbenannt, weil sie rassistisch und diskriminierend sind. Jetzt

werden auch schon Kekse umbenannt, weil sie diskriminierend und rassistisch sind. Ich bin

der Meinung man kann diese Kekse essen. Die Kekse "Afrika" musste Bahlsen umbenennen, weil sie rassistisch und diskriminierend sind. Sie wurden umbenannt in

"Perpetum" und heißt der Kontinent Afrika jetzt auch "Perpetum". Müssen jetzt alle Land-

karten und Weltkarten umgeändert werden? Auch mal was neues. Allmählich macht sich

Deutschland lächerlich in jedem Wort oder Buchstabenzusammensetzung Rassismus und

Diskriminierung zu erkennen. Wie blöd muss man denn sein. Aber ja es wollen ja auch

einige Gruppen "Deutschland" abschaffen, weil Deutschland für Rassismus und Diskrimi-

nierung steht. Was sind denn das für Leute, die haben wohl in der Pandemie ihr Gehirn

verloren und lange Weile. Was steht schon in der Bibel, ..... denn sie wissen nicht was sie

tun.

