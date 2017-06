Anzeige

Mensch zweiter Klasse ?

Ein Großteil der bei uns lebenden Türken (Muslime) haben in Deutschland die

zweite Staatsbürgerschaft. Sie haben dadurch erhebliche Vorteile und nutzen

diese Vorteile beider Staatsbürgerschaften gnadenlos aus.

Da ich in Polen geboren wurde hatte ich auch die zweite Staatsbürgerschaft

(polnische) beantragt. Dies wurde abgelehnt bzw. hätte ich die deutsche Staats-

bürgerschaft abgeben müssen. Mir wurde gesagt, es gibt nur eine. Mein Ver-

weis auf die türkische Situation wurde ignoriert. Bin ich jetzt ein Mensch zweiter

Klasse ? Ich fühle mich jetzt als Mensch zweiter Klasse. Ich kenne auch viele

Ausländer (Nichttürken) mit deutscher Staatsbürgerschaft, die ihre ursprüngliche

Staatsbürgerschaft auch abgeben mussten. Sind diese Menschen nun auch

Menschen zweiter Klasse ? Einige sagten mir, dass sie sich gegenüber der

Türken mit zweiter Staatsbürgerschaft als Menschen zweiter Klasse fühlen.

Ich dachte immer in einer Demokratie werden alle Menschen gleich behandelt.

Aber Gleich ist nicht gleich Gleich. Dies kann es so nicht geben, entweder alle

die die zweite Staatsbürgerschaft beantragen, bekommen sie auch oder keiner.

Ausländer die die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen können ihre ur-

sprüngliche Staatsbürgerschaft behalten. Ab er so wie es jetzt läuft geht es

einfach nicht. Die zweite Staatsbürgerschaft (auch die Deutsche) kostet viel

Geld. Die Türken bekommen diese kostenlos.

Die zweite Staatsbürgerschaft sollte nach dieser Einstufung ganz abgeschaft

werden, dass wäre gerechter.

Gefällt mir