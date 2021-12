Klimaschutz mal anders.

Wie es in der Zeitung stand, wir sollen aus Klimaschutzgründen keine Knopfzellen-Batterien

verwenden. In den Knopfzellen - Batterien wären zuviele "Seltene Erden" drin, die ja

klimaschädlich abgebaut werden. Wo sind denn Knopfzellen - Batterien überall drin?

Natürlich in Armbanduhren, verschiedene Kleinwetterstationen, usw. Sie sind nach diesem

Artikel extrem Umwelt- und Klimaschädlich. Was ist denn mit den riesigen Batterien in den

E - Autos? Dort sind die "Seltenen Erden" in riesigen Mengen vorhanden. Die "Seltenen

Erden" in den E-Autobatterien werden demnach nicht klimaschädlich abgebaut. Was ist

das denn für eine Logig. Die Batterien für E -Autos sind nach diesem Artikel nicht Um-

welt- und Klimaschädlich. Vieleicht deshalb weil sie nicht entsorgt werden können. Aber

der Gebrauch von Knopfzellen - Batterien ist hochgradig Umwelt- und Klimaschädlich. Der

Artikelschreiber hat hier wohl einen Blackout gehabt, der aber verzeihbar ist. Denn was

steht schon in der Bibel, ...denn sie wissen nicht was sie tun

Gefällt mir