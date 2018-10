Anzeige

Ist die Grundsteuer gerecht ?

In Niedersachsen hat jede fünfte Gemeinde in diesem Jahr die Grundsteuer erhöht. Somit

ist die Belastung der Grundeigentümer teilweise bis zum Limit gestiegen. Die Grundsteuer

wird von vielen Gemeinden zur Konsolidierung der Haushalte genutzt. Niedersachsen hatte

2017 ein Grundsteueraufkommen von über 1,34 Milliarden Euro. Die Grundsteuer ist auch

die höchste Einnahmequelle der Städte und Kommunen. Das heißt doch aber, dass die

Grundeigentümer für die Konsolidierung der Haushalte aufkommen, also durch die Steuer-

erhöhungen. Der Kommunen und Städtetag argumentiert zusätzlich, dass mit der Grund-

steuer die Schulen, KIndergärten und Straßen (Infrastruktur) bezahlt wird. Jetzt kommt auch

noch der Grundeigentümer für die Kindergärten, Schulen, Straßen und Haushaltskonsoli-

dierung auf. Somit ist der Grundeigentümer die Melkkuh der Nation. Eine Argumentation

der Kommunen ist falsch, durch den § 6 des Kommunalenabgabengesetzes zahlen die

Grundeigentümer die Straßen und nicht die Kommunen. Es kommt noch besser, durch

Gesetz wird der Grundeigentümer sogar noch unter Strafe gestellt, wenn er trotz dieser

hohen Belastungen, sein Haus nicht verkehrssicher und wärmedämmend in Ordnung

hält. Eas soll der Grundeigentümer denn noch bezahlen ? Dazu fällt den Kommunal-

politikern bestimmt noch etwas ein.

Durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes muss die Politik bis Ende 2019 ein

neues Verfahren zur Grundsteuerreform vorlegen. Denn die Grundsteuer ist verfassungs-

widrig. Der eine Grund ist auch, das die Bemessungsgrundlage veraltert ist. Der Steuer-

zahlerbund meint, die Reform dürfe nicht dazu missbraucht werden, dass die Belastung

weiter steige. Aber Experten, sowie auch der Verband Wohneigentum Niedersachsen e.V.

haben hier eine etwas andere Meinung. Die Kommunen werden versuchen im Rahmen

der Reform Steuererhöhungen vorzusehen und die Grundsteuer dadurch zu erhöhen.

Wir vom Verband Wohneigentum Niedersachsen e.V. werden peinlichst darau achten,

dass dies nicht passiert. Es werden sogar Stimmen laut, die Grundsteuer ganz abzu-

schaffen, weil sie in keinster Weise gerecht ist.

