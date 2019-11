Anzeige

Hannover wird jetzt von einem Türken regiert.

Hannover hat gewählt, allerdings mit nur einer Wahlbeteiligung von 43,5 %. Gewählt wurde

Onay mit weit über 84 % in Hannover - Linden. Der Linksdruck ist in Hannover nicht zu

übersehen. Hannover - Linden ist die Linkshochburg von Hannover. Wer DDR Verhältnisse

erreichen möchte wählt eben links. Aber es geht gar nicht, das ein Türke Hannover regiert.

Wenn Herr Onay Format besitzt, sollte er die türkische Staatsangehörigkeit abgeben. Wer in

Deutschland Politik machen möchte sollte auch nur die deutsche Staatsangehörigkeit be-

sitzen. Es ist sowie so ein Novum, das man zwei Staatsangehörigkeiten haben darf. Wenn

ein Deutscher zwei Staatsangehörigkeiten haben möchte, z.B. die Polnische, muss er die

Deutsche abgeben. Deutsche sind doch nicht Menschen zweiter Klasse. Onay hat ja auch

bei der türkischen Wahl gewählt, dies hat er in einem Interwiev bestätigt. Das Verhältnis

30 zu 70, das er nicht Erdogan gewählt hat, steht das Verhältnis 70 zu 30, das er ihn ge-

wählt hat. Jetzt stellt sich die Frage, wann kommt Herr Erdogan zum Antrittsbesuch. Onay

kommt selbstverständlich aus der linken Szene, das beweißt das hohe Wahlergebnis in

Linden. Er will ja auch die autofreie Innenstadt. Wie soll das gehen? Dann können die

Geschäfte in Hannover bald dicht machen. Dann hat er eine tote Stadt. So lange Hannover

links ist, werden wir in Hannover nicht mehr einkaufen, das wäre allerdings auch, wenn die

AFD am Ruder wäre.

