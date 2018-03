Anzeige

Geschlechtergerechte Sprache macht das Sinn ?

Unter dem Begriff "geschlechtergerechte Sprache" wird ein Sprachgebrauch verstanden,

der darauf abzielt, die Gleichstellung der Geschlechter zum Ausdruck zu bringen. In der

geschlechtergerechten Sprache werden im westentlichen zwei Wege eingeschlagen. Der

Erste macht das Geschlecht sichtbar, indem die weibliche und die männliche Form ex-

plisit genannt wird, andere verwenden geschlechter neutrale Formulierungen. Geschle-

chter sind in der bekannten Form "männlich oder weiblich". Es gibt aber in neuerer Zeit

auch andere Formen "Homosexuel, Lesbissexuel und Transsexuel". Wie wird dies in der

Gender gehandthabt ? Bei den Ehen zwischen diesen Formen gibt es aber auch Mann und

Frau. Geht hier die Frau auf die Damentoilette oder umgekehrt bei den Lesben. Wo gehen

die Transsexuellen hin ?

Kommen wir zurück zu der gendergerechten Sprache. Man muss wissen, das die Politik

hier 12 Projekte aufgelegt hat zur Untersuchung und Sicherung der gendergerechten

Sprache. Diese 12 Projekte kosten nur 270 Millionen Euro. Ist doch billig, wenn man be-

denkt was ein Satelitt kostet. Das Geld wäre in Schulen und Kindergärten usw. besser

angelegt, welch eine Verschwendung.

Jetzt ein paar Beispiele zur gendergerechten Sprache:

Der Satz: Frauen sind die besseren Autofahrer ???? muss dann doch heißen: Frauen

sind die besseren Autofahrerinnen??? also Schwachsinn.

Jetzt ein ganz toller Satz:

Bürger gehen auf dem Bürgersteig zum Bürgeramt beim Bürgermeister.

Nach der gendergerechten Sprache muss es aber lauten:

Die Bürgerinnen und Bürger gehen auf dem Bürgersteig für Frauen und Bürgersteig

für Männer zum Bürgeramt für Frauen und Bürgeramt für Männer beim Bürgermeister

für Frauen und Bürgfermeister für Männer. Dazu käme noch die Untergliederung für

Homosexuel und Lesbissexuel sowie für Transsexuel. Jetzt muss man noch untersuchen,

ob die Erstnennung der Frauen nicht diskriminierend für Männer ist. Jetzt muss man aber

wieder ein Projekt auflegen, welches dies untersucht, kostet mindestens 25 Millionen €.

Welch eine Schizophrenie. Es sollten sich alle Politiker darauf untersuchen lassen.

Man muss sich sogar vorstellen, alle bekannten Parteien (außer AFD) haben mit der

gendergerechten Spachermittlung Wahlkampf gemacht. Damit wird die Schizophrenie

noch größer

