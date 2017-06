Anzeige

Ehe für Alle ?

Der Bundestag hat den Gesetzentwurf " Ehe für Alle " zugestimmt. Im Grundgesetz

ist die Ehe klar definiert zwischen Mann und Frau. Dies Gesetz verstößt somit

gegen das Grundgesetz. Es ist jetzt selbstverständlich, das dieses Gesetz vor

das Verfassungsgericht geht zur endgültigen Klärung. Auch in der Bibel ist dies

ganz klar definiert aus Mann und Frau. Auch sagt dies so der Koran. Ich habe

weder in der Bibel noch im Grundgesetz einen Passus gefunden, der aussagt,

das eine Ehe aus zwi Männern oder zwei Frauen besteht. Dieses Gesetz wieder-

spricht allen Grundssätzen. Wenn man sagt "Homos und Lesben" sind nur falsch

gepolt und es wäre keine Krankheit. So muss man feststellen, das es vor dreißzig

Jahren weniger falsch gepolte gab. Heute scätzt man die Folschpolung auf ca.

3 - 4 Millionen allein in Deutschland. Ich behaupte somit "Homo und Lesbe" zu

sein ist heute eine Modeerscheinung. Durch dieses neue Gesetz wird die

herkömmlich bekannte Familie aus Mann und Frau mit Füßen getreten und in den

Schmutz gezogen. Auch bedingt dadurch, das in einer normalen Familie eigene

Kinder aufgezogen werden mit allen Vor- und Nachteilen. Jetzt soll man mir

einmal erklärenwie zwei Männer oder zwei Frauen Kinder zeugen können, als

eigene Kinder. Die normalen Familien tragen viel zum Generationsvertrag bei,

d.h. unsere Kinder müssen für die Renten der "Homos und Lesben" bezahlen.

Auch werden diese jetzt durch das Gesetzt steuerlich gleichgestellt, das kann

es wohl nicht sein. Jetzt kommt bestimmt die Feststellung, das Kinder Kinder-

geld bekommen und Freibeträge vorhanden sind. Wer Kinder aufgezogen hat, weiß oder sollte es wissen, das dies längst nicht ausreicht, sondern das die

Eltern auf vieles verzichten müssen. Ich bin der Meinung, wer "Homo oder

Lesbe" sein will kann sein Leben leben und muss keine Sonderrechte haben.

Diese Gesetz ist nur Wahlkampf-geplänkel der linken Parteien. Wer hat denn dies

Gesetz vorangetrieben, natürlich SPD, Grüne und Linke, die haben nämlich die

Stimmen der "Homos und Lesben" nötig.

