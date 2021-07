Anzeige

Die Farbe "Schwarz" ist jetzt auch Rassistisch und Diskriminierend.

Die Initiative "Schwarzer Menschen (ISD)" befürworten den Verzicht auf Schwarz. Der Begriff

"Schwarz" hat für schwarze Menschen ein negfativen Anklang und bedeutet Rassismus

sowie auch Diskriminierung. Es wird damit assoziiert, das Schwarz für Negativ steht. Aus-

gangspunkt ist das '"Schwarzfahren" in der Bahn und Bus. Jetzt heißt die "Schwarzwurzel"

auch nicht mehr Schwarzwurzel, sondern ..... Auch Schwarzbrot gibt es nicht mehr, es heißt

jetzt ...... Ein Vorteil hat es aber, man kann jetzt auch nicht mehr "Schwarz" Fernsehen. Man

kann nicht mehr "Schwarz arbeiten" und es gebt auch kein "Schwarzgeld" mehr. Wie heißen

jetzt die die "Schwarzen" Menschen? Frage, darf man jetzt auch keine schwazen Anzüge

mehr tragen, ach ja, es gibt ja die Farbe "schwarz" nichtr mehr. Die hannoverschen

Unternehmen Üstra, GHV, Regionsbus usw und verschiedene andere Unternehmen

schließen sich dieser Initiative an, um das "Schwarfahren" abzuschaffen. Frage, wie heißt

die jetzige die Farbe "Schwarz" denn in der Zukunft, hier erwartet man Vorschläge. Im Ausland wird über unsere Dummheit ausgelacht. Jetzt heißt ja Afrika "Perpetum", somit heißen dann die dort wohnen ja "Perpetumianer".

Es wird in Deutschland immer schlimmer, was wird denn als nächstes geändert. Vielleicht

rot und grün, das wäre toll, dann gibt es keine Ampeln mehr. Es könnte

auch gelb abgeschafft werden, damit könnten sich die Chinesen diskriminiert fühlen.

Ich kann mich nur wiederholen, den Menschen dieser Initiativen ist das Gehirn abhanden

gekommen.

