Autofreie Innenstadt

Die Innenstadt in Hannover soll autofrei werden. Die autofreie Innenstadt in Hannover sieht

dann aus wie auf dem Foto der HAZ vom 04.11.2021 Seite 22. Man sieht dort einen Rad-

fahrer, keinen Fußgänger und kein Auto. Alles leer und öde. Das ist ein Foto aus der

Schmiedestraße. Wenn das immer so sein soll, dann benötigt die Innenstadt keine

Geschäfte mehr, sie sind dann pleite. Die Folge ist keine Einnahmen aus Gewerbesteuern.

Das soll die Zukunft von Hannover sein? Wenn es denn so sein soll, armes Hannover. Die

Innenstadt ist dann Tot. Aber Rot - Grün möchte es so. Es hat natürlich einen Vorteil, in der

Innenstadt wird die Luft besser, aber wem nützt das, dort ist ja keiner mehr. Die Schreib-

tischtäter der Stadt sollten wegen Unfähigkeit ihr Amt niederlegen. Wie bekannt Dummheit

und Unfähigkeit sind in Deutschland nicht strafbar.

