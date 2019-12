Anzeige

AHA hebt die Müllgebühren drastisch an.

Das AHA die Müllgebühren deutlich um 11,4 % anheben will, ist keine seriöse Geschäfts-

politik. Der Verband Wohneigentum Niedersachsen e.V. lehnt eine Müllgebührenerhöhung

in dieser Form unter folgender Prämisse ab:

Die Preiserhöhung zielt eindeutig auf die Abschaffung der Müllsäcke hin. Der Verband

Wohneigentum hat bisher für die Beibehaltung der Sackabfuhr plädiert. Schon die An-

deutung mit den 3.500 Stichproben, dass mehr Müll in den Säcken sein soll, bestätigt unsere Aussage. Des Weiteren glauben wir nicht der Auswertung der Stichproben, denn

sie ist nirgendwo belegt. Indirekte Preiserhöhungen hatten wir schon im letzten Jahr mit

der Erhöhung von Gebühren für die blauen Säcke, sowie auch mit der Verteuerung der

Biosäcke.

Wenn AHA in der Region die Müllsäcke abschaffen will und die völlige Umstellung auf

Mülltonnen erfolgen soll, geht dies doch nur nach Aussage von AHA mit einer erheblichen

Kostensenkung einher. Der Verband Wohneigentum möchte die Auswirkung in Euro auf

die dann zu erwartende erhebliche Reduzierung der Müllgebühren wissen. Eher geben

wir uns auch nicht zufrieden.

Es ist auch zu bedenken, dass eine drastische Anhebung der Müllgebühren, die illegale

Entsorgung des Mülls im großen Umfang zunehmen wird. Das kann ja wohl nicht gewollt

sein.

Wir verweisen auch auf unsere Eingabe von 2017 auf das genannte Einsparpotenzial bei

AHA. So läuft die "Kalte Rotte" immer noch und produziert hohe Verluste. Es hat sich auch

bei den Arbeitsabläufen nichts getan, was zu beobachten ist.

Auch ist die Kalkulation nicht transparenter geworden, was uns Beitragszahler verunsichert

und verwundert. Dies bestätigt nur, das AHA auch in den letzten beiden Jahren in der

Tranzparenz untätig war.

Der Verband Wohneigentum Niedersachsen e.V. pöädiert für eine kostengünstige, be-

zahlbare und wirtschaftliche Müllbeseitigung. Es darf nicht immer als einzige Option auf

Gebührenerhöhung hinauslaufen, ohne alle möglichen Einsparungen geprüft zu haben.

Wir Gebührenzahler sind die "Melkkühe", um unausgegorene Projekte des Führungs-

personals, welche nicht in der Lage sind, nachhaltige Konzepte zu erstellen und zu

finanzieren.

Wir wollen für unsere Mitglieder nachvollziehbare und vor allem für eine längere Zeit

planbare, stabile Beiträge haben. Dies haben wir in den letzten Jahren bei AHA generell

vermisst.



Verband Wohneigentum Niedersachsen e.V.

Siedlergemeinschaft Hohenbostel e.V.

