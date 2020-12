Liebe(r) Musikfreund(in)!!!!!!!!!!!

BlueMood wünscht auf diesem Wege eine schöne Adventszeit.Den Film haben wir am 15.11. 20 in der Petruskirche Barsinghausen eingespielt.Bleibt gesund und passt auf euch auf.Wir sehen uns nächstes JahrAlles Gute.BlueMoodhier der Link zum Digitalen AdventskalenderBlueMood ist am 3.12. dabei