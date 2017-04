"Bei Käthe und Martin Luther zu Hause"

Barsinghausen : Petrusgemeinde |

Am Donnerstag, den 20.04.2017 laden wir um 19.00 Uhr in die Petrusgemeinde ein

Frau Gabriele Rose von den „WORTART – Springer Literaten & Co.“ wird uns mit Hilfe von Texten und Musik in das Zuhause von Käthe und Martin Luther mitnehmen. Betrachtungen und Lesungen bringen Einblicke in das tägliche Leben dieser Großfamilie: Von der Kindererziehung bis zum fröhlichen Zecher und über eine patente Frau, die - wie aus der Werbung bekannt-„erfolgreich einen Familienbetrieb führt".Martin Luther hat nicht nur immer wieder die Bedeutung der Musik und insbesondere des Gemeindegesangs hervor­gehoben, sondern war selbst ein guter Musiker. So sieht man ihn auf Abbildungen Laute spielend im Kreis seiner Familie.

Musikalisch begleitet uns Leonhard Brandstetter (Gitarre solo) an diesem Abend und er rundet unseren Spaziergang durch das „Schwarze Kloster" (ehemaliges Kloster und Wohnhaus der Familie Luther in Wittenberg) ab.Leonhard Brandstetter ist als Sohn des Kirchenmusikers Manfred Brandstetter von Anfang an mit Musik groß geworden und erhielt mit zehn Jahren ersten Gitarrenunterricht.