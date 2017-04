Agape am Gründonnerstag bei Petrus

Barsinghausen : Petrusgemeinde |

Am Donnerstag, den 13.04.2017 werden wir um 18:30 Uhr in der Petrusgemeinde ein gemeinsames Abendessen am festlich gedeckten Tisch einnehmen und ein Tischabendmahl feiern. Jede und jeder ist dazu herzlich willkommen.