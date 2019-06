Veranstaltung der 49 on top Gruppe Hannover: Wanderung im schönen Deister

Die erste Wanderung des dritten Quartals führt uns in den Südwesten Hannovers, genauer ausgedrückt, in den Deister. Nach Süntel und Osterwald ist er mit maximal 405 m der dritthöchste Höhenzug im Calenberger Land. Wir nehmen es etwas weniger sportlich und starten direkt auf dem Deisterkamm. Vom Treffpunkt aus führt uns der Weg an der Wallmann Hütte vorbei zum Forsthaus Blumenhagen am südlichen Rand des Deisters, wo wir nach ca. halber Wegstrecke zur Mittagsrast einkehren werden. Wir wandern dabei durch Buchenwald, der jetzt im Sommer Schatten spendet, immer leicht bergab, bzw. auf dem Rückweg dann immer leicht bergauf. Wer Stöcke benutzt, sollte diese mitnehmen. Unterwegs werden wir Trinkpausen einlegen.Wegstrecke: circa 12 km auf befestigten Waldwegen, moderate Höhenunterschiede.Sie sind im zweiten oder dritten Lebensabschnitt angekommen, verfügen über eine normale Kondition und wären gerne mit netten Menschen Ihrer Generation in der Natur unterwegs? Dann sind Sie bei uns, in der Gruppe 49 on top, richtig!Über Ihre unverbindliche Schnupper-Teilnahme an einer unserer Veranstaltungen würden wir uns freuen! Für Anmeldungen, Rückfragen sowie Interesse an weiteren Informationen als herzlich willkommener Gast nutzen Sie bitte den nachstehenden Link:Kontakt 49ontop Gruppe Hannover: http://49ontop.de/regionalgruppen/hannover Wissenswertes Online: http://49ontop.de/infothek/wissenswertes-von-a-z