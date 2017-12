Petrus Miteinander on Tour zur Weserfahrt und Weihnachtsmarktbesuch in Hameln

Unser erstes Ziel, der Anleger der Weserschiffahrt, war schnell erreicht und es ging an Bord.Auf dem weihnachtlich geschmückten Schiff genossen wir bei Kaffee und Kuchen die Rundfahrt auf der Weser.Nach der Schifffahrt ging es auf den Weihnachtsmarkt mit seinen vielen Lichtern und schönen kulinarischen und handwerklichen Angeboten. Es gab viel zu entdecken und auch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk wurde gekauft. Abends ging es Bus dann mit dem Bus zurück in die Petrusgemeinde. Nach einer Andacht von Michael Rehren ließen wir bei einem gemeinsamen Abendessen, einer leckeren Schlachtplatte, diesen schönen Tag in gemütlicher Runde ausklingen.