Mythos Wolga - mit Wolfgang Nieschalk

Am Donnerstag, den 18.10. um 19:00 Uhr wird Wolfgang Nieschalk in einem Lichtbildervortag über seine Reise mit dem eigenen PKW von der Quelle der Wolga bei St Pertersburg bis ans Kaspische Meer berichten. Er hat diese Reise ohne Russischkenntnisse angetreten und wird uns über Land und Leute viele Eindrücke vermitteln.Wolfgang Nieschalk arbeitet als freier Journalist, schreibt Reiseberichte und Kolumnen und hält regelmäßig Vorträge eigner Werke sowie Werke namafter Schtriftsteller.Seit vielen Jahren werden von ihm 14- tägig Publikationen in der Leine Deister Zeitung unter dem Titel "die kleine Geschichte" veröffentlicht. Darüber hinaus ist er Mitglied im Kunstkreis Laatzen, Culturium Hildesheim, in der Senioren Akademie Alfeld und ständig im Leserkreis der Leine Deister Zeitung präsent.Der Eintritt ist frei um Spenden wird gebeten