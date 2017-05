Barsinghausen : Petrusgemeinde |

wird es diesmal in der Petrusgemeinde - dazu laden wird das Petrus Miteinander Team ganz herzlich ein.

Am 18. Mai 2017 um 19:00 Uhr sind Frau Karin Dörner und Frau Kerstin Loennemann vom Bücherlädchen am Thie zu Gast in die Petrusgemeinde. Sie haben etliche Hörbücher im Gepäck die sie uns in geselliger Runde vorstellen möchten.

Der Eintritt ist frei