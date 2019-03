Frühlingserwachen bei „Kreativ und Schön“ - Hobbykunst Ausstellung

Barsinghausen : Petrusgemeinde |

Zur Frühlingsausstellung Kreativ und Schön in der Petrusgemeinde am 23.03.2019 von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr haben wieder viele Hobbykünstlerinnen und Hobbykünstler ihr Kommen angesagt.





Lassen Sie sich verzaubern von den vielen kreativen Ideen, handgefertigten Geschenken und einmaligen Accessoires und freuen Sie sich deshalb auf einen Markt der ganz besonderen Art. Ausgestellt und verkauft werden Kunsthandwerke aus Holz, Keramik, Kerzen, Schmuck, Papier, Kreatives aus Stoff, Schönes aus Wolle, Naturseifen, Dekorationen für die jeweilige Jahreszeit, kulinarische Köstlichkeiten, z.B. handgefertigte Pralinen und vieles mehr…! Die Kunsthandwerker stellen ihre Werke mit viel Liebe und Gespür zum Detail her.

Mit Kaffee/Tee und selbstgebackenem Kuchen können Sie sich in unserer gemütlichen Kaffeestube verwöhnen lassen. Kuchenverkauf auch außer Haus möglich. Für den kleinen Hunger hält das Team Bockwurst mit Kartoffelsalat oder eine leckere Suppe bereit.