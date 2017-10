Den Herbst einläuten bei "Kreativ und Schön"

Die

Hobbykunst Ausstellung „Kreativ und Schön"

findet am 21. Oktober 2017 von 11:00 - 17:00 Uhr zum 10. mal in der Petrusgemeinde statt.Mehr als 30 Hobbykünstler und Hobbykünstlerinnen präsentieren ihr ideenreiches und vielseitiges Kunsthandwerk. Das Angebot umfasst wunderschönen Schmuck, farbenfrohe Bilder, kreative Handarbeiten, saisonale Dekorationen aus Holz, Glas und Ton u.v.a.m. Eine Vielfalt ohne Grenzen begegnet den Besuchern bei Hobbykunst Ausstellung in der Petrusgemeinde.Einigen Künstlern kann man bei ihrem Handwerk über die Schulter schauen, unter anderem wird vor Ort gedrechselt und geklöppelt.Besucher können in netter Atmosphäre in Ruhe bummeln und anschließend in der Kaffeestube leckere hausgemachte Kuchen und Kaffee/Tee genießen. Für den größeren Appetit hält das Team Suppe und/oder Bockwurst mit Kartoffelsalat bereit.Der Eintritt ist frei