Barsinghausen : Petrusgemeinde |

Das Café Offene Zeiten macht bis zum 08. Januar Winterurlaub

Zum ersten Kaffee im Jahr 2018 laden wir am 09. Januar um 15:00 Uhr in die Habakukbücher ein.

Vielen Dank an unsere netten Cafégäste für das schöne Weihnachtsgeschenk. Wir haben uns sehr darüber gefreut.

Wir wünschen allen ein frohes und gesundes Neues Jahr.



Hildegard und Alfred