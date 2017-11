Barsinghausen : Petrusgemeinde |

Adventliches Basteln - Adventsgeschichten - Gemütlichkeit.

An diesem Abend werden wir in entspannter, gemütlicher Atmosphäre einige Kleinigkeiten für die Adventszeit basteln, Adventsgeschichten hören oder einfach nur klönen.

Dazu laden wir herzlich ein. Am Donnerstag, den 16.11.2017 um 19:00 Uhr in die Petrusgemeinde.