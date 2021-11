HARZWANDERUNG: WOLFSWARTE - SELKETAL - KUTSCHERWEG - SCHIRM

Nagelbachtal - Kutscherstieg - Meiseberg - Schirm

, beginnt die nach dem anhaltinischenbenannte. Nach gut 5 km erreichen wir die, vomkommende,. Hier befindet sich an dem Forstweg ein Parkplatz. Nach ca. 1 km in Richtung desamerreicht man die Abzweigung des, inshinunter führenden Wanderwegs.Vom Wanderweg bietet sich bald die Möglichkeit einen Abstecher zur Ruine einer ehemaligezu unternehmen. Auf den, noch vorhandenen, Grundmauern war einst ein hölzernes Obergeschoß aufgebaut, in denen sich die Jäger aufhielten. Mit Hilfe von Ködern wurden die Wölfe in die Wolfskuhlen gelockt. So war es für die Jäger relativ leicht die Wölfe abzuschießen. Ende des 18. Jahrhundert hatte die Wolfswarte ihre Bedeutung verloren, denn es gab keine Wölfe mehr im Harz. Die Ruine der Wolfswarte ist die einzige noch vorhandene Wolfswarte im gesamtem Harz.Es empfiehlt sich die 500 m wieder zurück zu gehen und von dort aus auf dem gekennzeichneten Wanderweg ins Selketal zu gelangen. In der Ortslagetrifft der Wanderweg amauf die zurführende Straße. Die Bezeichnung Hammer stammt aus der Zeit als im Harz hauptsächlichzuerst inund später inabgebaut wurden. Mit Hilfe der Wasserkraft derwurde in Mägdesprung, nach der Verhüttung, das Roheisen weiter in den einzelnen Hammerwerken bearbeitet. Neben demgab es die 4 Hammerwerke, den Stahlhammer und das Drahtzugwerk in bzw. um Mägdesprung. Im Selketal angekommen besteht die Möglichkeit 150 m talaufwärts am, einer alten Maschinenfabrik, über dieauf denzu gelangen. Es besteht aber auch die Option ein paar hundert Meter talwärts über die Brücke an derden Selketal - Stieg zu erreichen. Als Lampe wird die engste Stelle im Selketal bezeichnet. Größtenteils verläuft der Selketal - Stieg direkt neben der endlos plätschernden Selke. Bis zum, einem Seitental der Selke, ist es nicht weit. Dort befindet sich ein weiteres Relikt aus dem ehemaligen Bergbau, dasdes. Permanent fließt von dort aus das Stollenwasser in die nahe gelegene Selke. Am Forsthauserreichen wir den, der ebenfalls Bestandteil des Selketal - Stieges ist. An der Brücke am IV. Hammer verlassen wir den Selketalstieg um auf der asphaltierten Straße, vorbei an dem Pfadfinderhaus und dem Hirtenhaus, in Richtung Selkemühle zu dem Abzweig inszu gelangen.Nach etwas über 100 Metern beginnt im Nagelbachtal der. Dort befinden sich am Rande des Forstweg viele alte, besonders gekennzeichnete Fichten. Auch hier, wie fast im ganzen Harz, hat der Borkenkäfer kräftig zugelangt. Auf dem Kutscherstieg geht es ständig bergauf. Nach einem Kilometer gelangen wir auf denDieser führt in nördlicher Richtung zum ehemaligen. Von dort hat man einen tollen Blick ins Selketal. Leider wurde die, im ehemalige Jagdschloss untergebrachte, gleichnamigekurz nach der politischen Wende geschlossen und befindet sich heute in Privatbesitz. Ein Blick ins Selketal ist von dieser exponierten Stelle, für die Öffentlichkeit, nun nicht mehr möglich. Deshalb verzichten wir auf den Besuch des Meiseberges und wandern gleich in Richtung des Schirms. Im 18. Jahrhundert wurde für die- der Jagd zu Pferde - ein sternförmiges Wegenetz im Harz geschaffen. Im Schnittpunkt der Wege befanden sich die Jagdansitze. Diese Kreuzungspunkte wurden auch als Schirme bezeichnet. Auch dieser Schirm, am Kreuzungspunkt der Langen Allee mit dem Meiseberger Weg und demist aufgrund der Parforcejagd entstanden. Auf der Langen Allee erreichen wir nach rund 3 km, wieder den Parkplatz. Diese mittelschwere Wanderung hat eine Länge von knapp 14 km. Dabei geht es 220 Höhenmeter hinunter ins Selketal und die gleichen Höhenmeter sind beim Aufstieg wieder zu überwinden. Ich denke, das es sich hierbei um eine schöne, empfehlenswerte und interessante Rundwanderung handelt. In Mägdesprung lohnt es sich, wenn die Möglichkeit besteht, das Carlswerk sowie die alte Schmiede zu besuchen. Zur Anregung habe ich ein paar Archivbilder zugefügt.,