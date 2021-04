Mitmachen und Gewinnen: bis zum 09. Mai noch regionale Spezialitäten, Produkte und Rezepte einreichen

Gewinnspiel „Rezeptaufruf“ - so einfach geht’s:

Gesucht werden Rezepte typischer traditioneller Gerichte oder Spezialitäten von deftig bis süß – kurz: nach allem, was die Region in kulinarischer Hinsicht ausmacht.Als kleines Dankeschön gibt eszu gewinnen.1. Alle vorhandenen Informationen zum Rezept oder zu der Spezialität in gut lesbarer Form per E-Mail oder Post zusenden. Gerne können Sie auch den unter www.donautal-aktiv-genuss.de erhältlichen Erfassungs-bogen nutzen. Hierzu einfach das bearbeitbare PDF-Dokument online ausfüllen oder ausdrucken.2. Übermittlung per Mail an regionalentwicklung@donautal-aktiv.de oder per Post (Donautal-Aktiv e.V., z.H. Hannah Lottermann-Young, Hauptstr. 16, 89431 Bächingen).3. Alle Einsender nehmen automatisch am Gewinnspiel teil. Weitere Infos und Teilnahmebedingungen sind unter www.donautal-aktiv-genuss.de aufrufbar.Fragen oder Anregungen werden unter Tel. 07325/ 9510124 oder regionalentwicklung@donautal-aktiv.de gerne entgegengenommen.