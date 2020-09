Platz 2 für den DonAUwald-Wanderweg 

Im Herbst 2019 wurde der DonAUwald-Wanderweg, als erster Premiumwanderweg in Bayerisch-Schwaben, eröffnet. Somit gehörte der flachste Premiumweg Deutschlands zu den, eher noch unbekannten Wanderwegen in Deutschland, als er Anfang des Jahres von einer Expertenjury des Wandermagazins für "Deutschlands Schönster Wanderweg 2020“ in der Kategorie Mehrtagestour nominiert wurde. Die Wegbetreiber von Donautal-Aktiv e.V. freuten sich sehr über die Nominierung. Allerdings hatte man bei der starken Konkurrenz nur geringe Hoffnung einen der vorderen Plätze zu erreichen.Bis Ende Juni konnte abgestimmt werden. Und nun kam das Ergebnis. Platz 2 in der Kategorie Mehrtagestour. Ein toller Erfolg auf den die gesamte Region und alle Beteiligten im Schwäbischen Donautal stolz sein können. 20% der insgesamt rund 15.000 abgegebenen Stimme entfielen auf den noch recht „jungen“ DonAUwald-Wanderweg. Die offizielle Preisverleihung, an der Angelika Tittl von Donautal-Aktiv gemeinsam mit Carina Huch vom Kooperationspartner Regionalmarketing Günzburg GbR teilnahm, fand am 27. August auf dem Siegerweg in Baden-Baden statt. Die beiden Touristikerinnen nahmen die Urkunde stolz entgegen und bedankten sich bei allen Unterstützern. Ein ganz besonderer Dank gilt den vielen ehrenamtlichen Wegepaten, die regelmäßig die Wegequalität und Beschilderung prüfen und somit für ein sicheres Wandererlebnis durch den Auwald sorgen.Im Frühjahr und Sommer waren bereits zahlreiche Wanderer aus Nah und Fern zwischen Günzburg, Dillingen und Schwenningen unterwegs um die Faszination Auwald zu genießen. Mit der ersten Saison sind die Wegbetreiber sehr zufrieden. Von März bis Mai wanderten unzählige Tagesausflügler auf den abwechslungsreichen Tages-Etappen. Ab Juni waren wieder touristische Übernachtungen möglich. Auch hier verzeichneten die Gastgeber in den Etappenorten bereits gute Buchungszahlen. Für den Herbst werden ebenfalls Übernachtungsgäste erwartet. Der DonAUwald-Wanderweg erlangt mit dieser Auszeichnung auf dem deutschen Wandermarkt große Aufmerksamkeit.Der neue Premiumweg begeistert nicht nur durch den faszinierenden und einzigartigen Naturraum Auwald, sondern auch durch sein völlig flaches Profil. Das heißt: Hundert Prozent Konzentration auf die Natur fernab von Zivilisation, ohne große Belastung der Gelenke. Eine weitere Besonderheit des rund 60 km langen Wanderweges ist die hervorragende Anbindung an die Donautalbahn. Dadurch sind alle Streckenorte problemlos zu erreichen und die Etappen frei kombinierbar. Einem klimaschonenden Wanderurlaub inklusiver Anreise steht also nichts im Wege.Die Planung, Entwicklung und Umsetzung des Projektes „DonAUwald-Wanderweg“ dauerte fast 6 Jahre und wurde unter anderem mit Hilfe von Mitteln aus dem EU-Förderprogramm LEADER und chance.natur des Bundes finanziert.