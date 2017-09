Eine Welle der Begeisterung rollte durchs Kammel-, Mindel- und Günztal - Das Radelspaß-Fazit 

Acht Stunden zuvor sah das Ganze noch etwas anders aus. Dunkle Wolken zogen über Schwaben und auch Tage zuvor war das Wetter keineswegs radlerfreundlich. Davon ließen sich aber tausende Radelspaß-Fans nicht abhalten. „Bei strahlendem Sonnenschein radelt jeder gern und ein solcher Radeltag funktioniert dementsprechend perfekt. Aber bei 12° Grad und wolkenverhangenen Himmel Tausende aufs Rad zu bekommen, dass schafft nur der Donautal-Radelspaß“, so das überaus positive Fazit vom Donautal-Aktiv-Vorsitzenden und Dillinger Landrat Leo Schrell zum Radelspaß 2017.Trotz kühler Temperaturen und Nieselregen am Morgen fanden sich die ersten Genussradler bereits eine Stunde vor dem offiziellen Start auf der Zentralveranstaltung ein und wärmten sich mit einem heißen Kaffee auf. Nach den Grußworten von Landrat Hubert Hafner, Neuburgs Bürgermeister Rainer Schlögl und Helmut Kaumeier vom Hauptsponsor erdgas schwaben ertönte dann kurz vor halb elf endlich die „Starthupe“. Der 13. Radelspaß war eröffnet. Selbst mehrere lokale Regengüsse im Laufe des frühen Nachmittags trübten die Laune der Teilnehmer nicht, die hierfür bestens ausgerüstet waren. Man suchte sich schnell einen Unterschlupf, wartete den Regenschauer ab und radelte dann wieder weiter.„Das Schwäbische Donautal mit seinen Nebenflusstälern entwickelt sich für Radfahrer, seien es Touristen oder Naherholungssuchende, zu einer Topadresse“, stellt Schrell fest. Bewährt habe sich dabei, so erklärte Landrat Leo Schrell, die enge Kooperation mit dem Landkreis Günzburg durch dessen Gebiet die sorgfältig ausgewählten Routen allesamt geführt haben. Auch die Zusammenarbeit mit den Beteiligten entlang der Strecken und dem Markt Neuburg an der Kammel war hervorragend.Die Radveranstaltung wurde wie gewohnt vom Regionalentwicklungsverein Donautal-Aktiv organisiert und in Kooperation mit der Regionalmarketing Günzburg GbR sowie dem Tourismusverein Dillinger Land durchgeführt. Landrat Leo Schrell betonte, er sei jedes Jahr aufs Neue von der tollen und gelösten Stimmung unter den Teilnehmern begeistert. In zahlreichen Gesprächen mit Teilnehmern auf der Zentralveranstaltung in Neuburg wurde ihm vielfach bestätigt, dass das abwechslungsreiche Streckenangebot in einer landschaftlich reizvollen Umgebung den Ansprüchen aller Alters- und Zielgruppen, insbesondere auch von Familien, umfänglich gerecht wurde.Die vielen positiven Rückmeldungen von Teilnehmern, die zwischenzeitlich per Mail und auf der Facebook-Fanpage bei der Geschäftsstelle von Donautal-Aktiv eingegangen sind, bestätigen das Konzept. „Unser Kernziel, die Teilnahme im wahrsten Sinne des Wortes zu einem Genuss werden zu lassen, haben wir voll und ganz erreicht“, betont Yvonne Streitel vom Organisationsteam bei Donautal-Aktiv. „Darin sehen wir uns ermutigt, rechtzeitig die Planungen für 2018 Angriff zu nehmen.“ Auch das Medieninteresse wächst von Jahr zu Jahr. Zur umfangreichen Präsenz des Bayerischen Rundfunks, der Lokalpresse und Augsburg TV kamen noch zahlreiche weitere Berichte weiterer Medien im Vorfeld hinzu. Landrat Leo Schrell dankte deshalb ausdrücklich den Medien, vor allem auch den Heimatzeitungen der Region, für die umfängliche Berichterstattung, die wesentlich zum Erfolg beigetragen habe. Zudem dankte Schrell, stellvertretend für seine Kollegen, neben dem für die Organisation hauptverantwortlichen Tourismus-Team von Donautal-Aktiv, allen Anbietern entlang der Strecken und auf der Zentralveranstaltung in Neuburg für das tolle Angebot. Einen besonderen Dank sprach er zudem den vielen Bauhofmitarbeitern und den Freiwilligen Feuerwehren für die zuverlässige Streckensperrung, ohne die der Radelspaß nicht die gewünschte Wirkung entfalten würde, aus. Daneben dankte der Landrat allen Sponsoren und Partnern für die großzügige Unterstützung der Veranstaltung und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, alle Partner wieder mit im Boot zu haben, wenn es am 16. September 2018 wieder heißt: Es ist Radelspaß im Schwäbischen Donautal! Dann mit der Zentralveranstaltung in Syrgenstein im schönen Bachtal.