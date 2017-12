Donautaler Filz-Shopper wieder erhältlich 

Unter dem Motto: „Eine Tasche aus der Region für die Region“ wurde von Donautal-Aktiv in Zusammenarbeit mit weiteren Partnern im Schwäbischen Donautal diese moderne Shoppertasche gestaltet - hergestellt und produziert aus regionalen Erzeugnissen. Der hochwertige Wollfilz wird von der BWF-Group in Offingen gefertigt und besticht durch seine einzigartige Qualität. Wollfilz ist das älteste textile Material und zugleich ein hochmodernes Produkt, das den Aspekt der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung vereint. Genäht wurden die Taschen von den Nordschwäbischen Werkstätten der Lebenshilfe für Behinderte in Dillingen. Die Produktion in der eigenen Region mit Hilfe der Dillinger Werkstätten, leistet zudem einen Beitrag zur Integration Benachteiligter auf dem regionalen Arbeitsmarkt. Das Unternehmen Erwin Müller aus Buttenwiesen kümmerte sich um die Logo-Stickerei. Die Tasche ist somit ein rein regionales und nachhaltiges Produkt und trägt zurecht den Namen „Donautaler Filz-Shopper“. „Egal ob ins Büro, in die Uni, zum Einkaufen oder als kleine Sporttasche – unsere Filz-Tasche ist vielseitig einsetzbar“ betont Andrea Zangl vom Team Regionalentwicklung bei Donautal-Aktiv, die den Donautal-Shopper bereits seit zwei Jahren täglich im Einsatz hat. „Die Tasche ist leicht und zugleich robust, hat eine kleine praktische Innentasche und ein zeitloses Design.“ Der Donautal-Shopper ist pünktlich zu Weihnachten wieder vorrätig. Die Tasche ist ein ideales Weihnachtsgeschenk für Menschen, die das Schwäbische Donautal wertschätzen und stolz auf die Region sind. Sie ist hier zum Selbstkostenpreis von 35,- Euro erhältlich:Bürgerbüro Stadt Dillingen, Königsstr. 38, 89407 DillingenTel. 09071-54 208Landeinkauf Stöpfel, Riedhauser Str. 15, 89423 Gundelfingen,Tel. 09073-92 19 88Donautal-Aktiv e.V., Hauptstr. 16, 89431 Bächingen,Tel. 07325-95 101 20Tourist-Information Günzburg, Schlossplatz 1, 89312 Günzburg,Tel. 08221-200 444 (hier auch online erhältlich: www.wir-in-guenzburg.de)Regionalmarketing Günzburg GbR, An der Kapuzinermauer 1, 89312 Günzburg, Tel. 08221-95140Landgasthof Waldvogel, Grüner Weg 1, 89340 LeipheimTel. 08221-27 97 0Gefüllt mit ein paar regionalen schwäbischen Spezialitäten von einem der vielen Direktvermarkter der Region, kann man seine Liebsten an Weihnachten eine ganz besondere Freude machen, lautet die Empfehlung von Donautal-Aktiv.