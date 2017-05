Donautal-Radelspaß 2017 – Planungen in Neuburg a.d. Kammel haben begonnen

Das ORGA-Team hat in den nächsten Wochen bis hin zum Radelspaß-Tag in Abstimmung mit Donautal-Aktiv zahlreiche Angelegenheiten zu organisieren. „Neben der Ausgestaltung der kulinarischen Meile am Radelspaß-Wochenende, für die die Neuburger Vereine zuständig sind, müssen wir uns um viele Aufgaben kümmern, die bei einer solch großen Veranstaltung unerlässlich sind.“ erläutert Vereinsreferent Willi Botzenhart, der sich schon sehr auf den Radelspaß freut. „Wir wollen Neuburg von seiner besten Seite präsentieren.“ fügt Botzenhart hinzu. „Dazu gehören auch banale aber wichtige Dinge, wie genügend öffentliche Toiletten, Parkplätze, Ordnerdienst und vieles mehr.“ so Botzenhart weiter. „Als Zentralveranstaltungsort gibt es einiges zu tun, aber dafür sind Neuburg und das Kammeltal an diesem Wochenende das Mekka für Radler im gesamten süddeutschen Raum.“ betont Yvonne Streitel vom Veranstalter Donautal-Aktiv. Ein Event in dieser Größenordnung ist nur mit einer starken Gemeinschaft zwischen Veranstalter, Kommunen und Sponsoren möglich lautet das Fazit des ORGA-Teams am Ende der Besprechung.Auch in diesem Jahr werden die Strecken bereits am Samstag (ab 14 Uhr, jedoch nicht gesperrt) zur Befahrung freigegeben und am Vorabend des Radelspaß wird es wieder eine Benefizveranstaltung zugunsten der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen, geben. „Mein Tipp: Radeln Sie doch einfach schon am Samstag eine Runde und lassen den Tag bei der Warm-Up-Party in Neuburg ausklingen.“ empfiehlt Yvonne Streitel.Aktuelle Infos zum Donautal-Radelspaß gibt es auf der Facebook-Fanpage www.facebook.com/donautalradelspass Klicken Sie doch einfach auf „Gefällt mir“ und posten einen kleinen Beitrag!