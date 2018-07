Wenn ich heutzutage durch Bad Wildungen gehe, egal wo (außer Brunnenallee und Kurpark) -überall liegt Müll rum, sei es am Straßenrand, auf Wiesen oder unter Büschen. Wenn man den Fußweg von der Lindenmühle hoch zum Lindentorkreisel geht: der Hang mutiert langsam zur Müllhalde.Ich gehe jeden Morgen von der Königsquelle bis in die Lindenstraße und habe mal dokumentiert, was da so alles rumliegt: Flaschen, Zigarettenschachteln und -kippen, Schokoladenpapier, Plastiktüten, Kronkorken, und und und .... Auf die manche Bänke mag man sich garnicht setzen, weil rundum Müll verteilt ist.Übrigens habe ich alles, was ich fotografiert habe auch aufgehoben und im Mülleimer entsorgt, jetzt ist zumindest "mein Weg" erstmal wieder müllfrei :-)Erzählt doch mal, ob Ihr bei Euch das gleiche Problem habt.PS: Ich mache jedes Jahr eine Woche Urlaub in Bad Kissingen - die haben dieses Problem nicht, da sieht man noch nicht mal eine Zigarettenkippe auf den Wegen.