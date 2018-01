Frohes neues Jahr!

Jedes Jahr auf neue weiß ich nicht auf welche Jahreszeit ich mich am meisten freuen soll denn jede hat ihren eigenen Reiz.Der Frühling wo die Natur erwacht, die Knospen sprießen, die Blätter austreiben und die Welt um uns rum in ein zartes Grün hüllt und alles langsam bunt wird. Überall entsteht neues Leben!ODERDer Sommer der in seinen schönsten und buntesten Farben leuchtet. Es ist wärmer, die Tage scheinen länger zu sein, die Menschen sind viel lebhafter, die Tiere haben genügend Futterquellen und die Pflanzen scheinen die Sonne nur so in sich auf zu saugen.ODERDer Herbst wo die Blätter sich bunt färben und abfallen. Die Natur sich langsam zurück zieht und sich auf den Winter vorbereitet. In der Tierwelt herrscht reges Treiben um Vorräte für den Winter zu sammeln. Der Spaziergang durch das raschelnde Laub ist immer wieder schön. Die Umgebung strahlt nun in einem wunderbaren Braunton und der Raureif zieht über Wiesen und Felder.ODERDer Winter der mit Eis und Schnee die märchenhaftesten Bilder zaubert. Auch jetzt ist ein Spaziergang durch Feld und Wald eine Bereicherung für unsere Seele. Die Natur ist im Winterschlaf und hat auf Sparprogramm geschaltet. Ruhe ist eingekehrt bis im Frühling der Kreislauf von neuem beginnt.Egal zu welcher Jahreszeit, in der Natur zu sein gibt mir innere Ruhe und Ausgeglichenheit. Bei einem Spaziergang durch Feld / Wald / Wiese merke ich immer wieder wie es mich erdet und entspannt. Ich tanke neue Kräfte und die frische Luft schenkt mir neue Energie. Ich denke, das ich es nicht erwähnen muss das Ole zu meinem Wohlbefinden sehr viel beiträgt. Seine Lebensfreude und seine jugendliche Neugier lässt mein Herz höher schlagen und wir genießen die Zeit die wir gemeinsam in der Natur verbringen mit allen Sinnen, intensiv und voller Freude.Ich wünsche allen Naturfreunden und Lesern meines Beitrages ein gutes neues Jahr, Gesundheit, ein offenes Auge für die Natur und im richtigen Moment den Finger am Auslöser.LG Heike mit Ole