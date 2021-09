Märchenhaft - Süntelbuchenallee im Kurpark Bad Nenndorf

Bad Nenndorf : Kurpark |

Im Kurpark von Bad Nenndorf gibt es neben den historischen Kuranlagen und einer Promenade mit modernem Brunnenspiel eine ganz besondere Sehenswürdigkeit zu bestaunen. Anfang des 20. Jahrhunderts legte Gartenbaumeister Carl Thon im Park eine ganze Allee der seltenen Süntelbuchen an. Die Varietät der Rotbuche besticht durch ihre urige Wuchsform. Ihre verdrehten Äste scheinen in die Erde ab- und wieder aufzutauchen. Der Stamm der Süntelbuchen ist niedrig - die Bäume wachsen eher in die Breite und bilden mit ihren ineinander verwobenen Ästen eine märchenhafte Kulisse.

Damit die noch möglichst lange erhalten bleibt, wurde inzwischen durch die Allee ein Weg mit Seilen gekennzeichnet. Denn durch die vielen Besucher*innen verdichtete sich der Boden um die Süntelbuchen stark und schädigte so das Wurzelwerk.Lasst euch bei einem Bummel durch meine kleine Bildergalerie von den seltenen Süntelbuchen und ihrem besonderen Charme verzaubern! Vielleicht entdeckt ihr ja wie wir das eine oder andere Fabelwesen...