Gospel-Weltreise mit „Joy Message“ in der St. Godehardi Kirche in Bad Nenndorf

Bad Nenndorf : St. Godehardi Kirche |

Der Gospelchor „Joy Message“ bringt am Samstag, 16. März 2019, Stimmung und Rhythmus in die St. Godehardi Kirche in Bad Nenndorf. Ab 19 Uhr sind Gospelliebhaber herzlichst eingeladen, sich auf eine kleine musikalische Weltreise mitnehmen zu lassen.



Der Chor, der gerade sein 40. Jubiläum im Heimatort Bennigsen am Deister gefeiert hat, führt das Publikum in weitem Bogen durch die Welt der Gospelmusik. Etwa 25 Sängerinnen und Sänger begeistern ihr Publikum mit traditionellen Songs wie z. B. „Oh happy day“ oder „Oh when the Saints“ über karibische und afrikanische Stücke bis hin zu neuen rockigen und jazzigen Titeln aus der aktuellen Gospelmusikszene.



„Joy Message“ wird von der choreigenen Live-Band begleitet. Keyboards, Gitarre, Bass und Drums sorgen für eine besonders lebhafte Live-Performance: „Gospelmusik ist zum Mitmachen“, sagt Chorleiter Sascha-Daniel Papenbroock. Und so wird auch die musikalische Botschaft von "Joy Message" verstanden: Mitsingen und klatschen sind ausdrücklich erwünscht.



Das Konzert in der St. Godehardi Kirche, An der Kirche 1a, in 31542 Bad Nenndorf, beginnt um 19.00 Uhr (Einlass ab 18.00 Uhr). Der Eintritt ist frei; Spenden sind erwünscht.

Weitere Infos unter www.joymessage.de