„"Wenn Zeus den Blumen eine Königin geben wollte, müsste die Rose diese Krone tragen." ( Sappho, griechische Dichterin, etwa 600 v. Chr.)

Da es am Donnerstag wieder ordentlich regnen sollte ( und auch tat ), habe ich ein wenig geschummelt und meine Hausaufgaben" zum großen Teil schon am Mittwoch und zum kleinen Teil am Freitag erledigt. Kamera geschnappt und ab durch den Garten und durch's Dorf.Ein oder zwei ältere Bilder habe ich auch noch angehängt, weil sie mir einfach immer wieder gefallen.