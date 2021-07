Sport ist Mord :-)))

Das ist Elfriede Schreckenschneck.Ich engagierte sie vom Fleckweg als neuen Laufkumpan.Beim Sport muß man sehr viel bedenken,man will sich ja auch nichts verrenken.Elfriedchen steht schon an der Bahn.Ganz wichtig ist vor dem Beginndie Dehnung zu den Seiten hin.Elfriede hat sich auf den Weg gemacht.Nun steh ich hier in aller Ruh,bind' mir erstmal die Schuhe zu.Von unterwegs Elfriedchen lacht.Ich atme tief und kräftig ein,denn Sauerstoff zum Lauf muß sein.Elfriede fröhlich winkt am Ziel.So schwöre ich hier Stein und Bein:Ich lass das mit dem Joggen sein.Solch Partner ist mir doch zuviel!Das ist das Ende vom Gedicht:Soviel Streß vertrag ich nicht!