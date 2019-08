Mal wieder "gestapelt"! :-))))))))

Da die anderen mit etwas Verspätung ankamen ( ich hatte schon gedacht, ich hätte mich mal wieder im Datum geirrt und die Treffpunkte verwechselt ;-))))) ), war ich schon an der Beobachtungsgütte. Diese war allerdings auch schon gut besetzt, unter anderem mit dem ein oder anderen MH-ler! :-)))))))Der Eisvogel ließ sich dann "zwar" auch blicken und zog eine regelrechte Show ab, aber leider bevor der Rest der DoRu in der Hütte ankam.Dafür kam uns aber ein Reh vor die Linse ( Danke dafür an Gertraude, ich hab es gar nicht gesehen! )!Ein "Neuling" für mich war der Grünschenkel.Fazit: Die Stapelteiche sind immer wieder ein lohnenswertes Ziel!