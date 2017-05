Frau Blaumeise war ganz schön im Stress! Was glaubt ihr wohl, wie sie geschimpft hat! Da ich ja gleich daneben stand, konnte ich es ganz genau hören und kann es somit für Euch unter den Bildern wiedergeben! Und ich schwöre: Genau so ist es gewesen!Leider sind die Bilder doch ein wenig verwackelt, aber das kommt daher, daß ich so über Frau Blaumeisens Geschimpfe lachen mußte!