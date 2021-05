Da hätte ich wohl die entsprechende Brille gebraucht! :-))))))))))))))

Also frisch fromm fröhlich frei für Rosa/Pink bis Helllila entschieden! ROSA!!!! Ausgerechnet ich! Aber da mußte ich nun wohl durch!Und dann glaubte ich Schusselchen halt auch noch, es ginge nur um Blumen! Nö, es durfte alles sein, was mir in Rosa/Pink vor die Kamera kam.Nun, es sind hauptsächlich Blumen geworden( die ich schon im Beitrag hatte, bevor ich die Nachricht erhielt "nicht nur Blümchen, alles andere geht auch" und die ich mal nicht untertitelt habe! ), aber ein bißchen was anderes in der geforderten Richtung habe ich dann doch noch gefunden.Die Bilder 11 - 14 sind Handy-Bilder ( ich werde niemals ein Handy-Knipser werden, aber für den Notfall ist es okay! ).So, ich hoffe, das geht bei Euch so durch!