Stuhluseum Eimbeckhausen und Café : Wiedereröffnung am 8. April

Nach der Winterpause öffnen das Stuhlmuseum und das Museumscafé am Sonntag, den

8. April ( 14.00 bis 18.00 Uhr ) .



Lassen Sie sich bei hausgemachtem Kuchen verwöhnen und genießen Sie die zahlreichen Exponate rund um den Stuhl und dessen Herstellung in den Räumen des Museums.



In den Werkstätten des Museums wird jeweils dienstags und mittwochs von 9.00 bis 12.00

gearbeitet : Stühle werden von ehrenamtlichen Fachkräften restauriert.



Sollten Sie " Stuhlprobleme " haben, können Sie Ihre Stühle in den Werkstätten reparieren lassen (Unsere Flechter, Polsterer, Tischler und Lackierer stehen Ihnen zur Verfügung).

Interessenten können ( auch ohne Vorkenntnisse ) zu userem Team stoßen und mitarbeiten.